Društvo

STIŽE HLADNI FRONT: Ovako će se kretati preko Srbije

В. Н.

24. 09. 2026. u 12:23

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PRED nama je sunčaniji i topliji dan, ali sledi i povećanje oblačnosti. To će biti uvod u jaču promenu vremena, ali prolaznu.

СТИЖЕ ХЛАДНИ ФРОНТ: Овако ће се кретати преко Србије

Foto: Tanjug/Branko Lukić

Maksimalna temperatura biće danas od 21 do 25 stepeni, u Beogradu do 24.

Pred kraj dana na severu i zapadu Srbije jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima i to prvo u Vojvodini, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Tokom večeri i noći ovaj hladni front sa kišom i pljuskovima premeštaće se preko Beograda i centralne Srbije ka ostalilm delovima zemlje.

U petak u Vojvodini suvo, uz delimično razvedravanje, a u ostalim predelima Srbije padaće kiša, umernog intenziteta, povremeno i sa pljuskovima.

Na najvišim planinama ponovo se očekuje sneg, uglavnom iznad 1700 metara nadmorske visine.

Foto: Unsplash/Adam Chang sametomorrow

 

Maksimalna temperatura biće od 13 na jugu Srbije do 20 stepeni na severu Vojvodine, u Beogradu do 16 stepeni.

Veća količina padavina očekuje se u jugozaapdnim, centralnim i istočnim delovima Srbije, ponegde i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Pogoršanje vremena biće posledica premeštanja hladnog fronta, ali i visinskog ciklona preko našeg područja.

Foto: N. Skenderija

U subotu malo toplije, ali i dalje sveže. Biće promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. U toku večeri razvedravanje.

Od nedelje sunčano i toplije i to će biti uvod u mioholjko leto, uz temperature iznad 25 stepeni. Očekuje se vrlo visok vazdušni pritisak, a termički visinski greben sa jugozapada, doneće nam priliv vrlo tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.

(Telegraf)

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