STIŽE HLADNI FRONT: Ovako će se kretati preko Srbije
PRED nama je sunčaniji i topliji dan, ali sledi i povećanje oblačnosti. To će biti uvod u jaču promenu vremena, ali prolaznu.
Maksimalna temperatura biće danas od 21 do 25 stepeni, u Beogradu do 24.
Pred kraj dana na severu i zapadu Srbije jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima i to prvo u Vojvodini, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Tokom večeri i noći ovaj hladni front sa kišom i pljuskovima premeštaće se preko Beograda i centralne Srbije ka ostalilm delovima zemlje.
U petak u Vojvodini suvo, uz delimično razvedravanje, a u ostalim predelima Srbije padaće kiša, umernog intenziteta, povremeno i sa pljuskovima.
Na najvišim planinama ponovo se očekuje sneg, uglavnom iznad 1700 metara nadmorske visine.
Maksimalna temperatura biće od 13 na jugu Srbije do 20 stepeni na severu Vojvodine, u Beogradu do 16 stepeni.
Veća količina padavina očekuje se u jugozaapdnim, centralnim i istočnim delovima Srbije, ponegde i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.
Pogoršanje vremena biće posledica premeštanja hladnog fronta, ali i visinskog ciklona preko našeg područja.
U subotu malo toplije, ali i dalje sveže. Biće promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. U toku večeri razvedravanje.
Od nedelje sunčano i toplije i to će biti uvod u mioholjko leto, uz temperature iznad 25 stepeni. Očekuje se vrlo visok vazdušni pritisak, a termički visinski greben sa jugozapada, doneće nam priliv vrlo tople vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana.
(Telegraf)
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