Umro Boris Sakač!

Svet sportske tehnologije ostao je bez jedne od svojih najvećih i najuticajnijih figura.

Foto: Printskrin/Youtube/srednjaHR

U 82. godini u rodnom Zagrebu preminuo je Boris Sakač, apsolutni pionir informatizacije najvećih sportskih događaja na planeti i čovek koji je skoro tri decenije brinuo da kompjuterski sistemi na Olimpijskim igrama rade bez ijedne jedine greške.

Ako danas u deliću sekunde na svojim ekranima vidite rezultate trke na 100 metara ili plivačkog maratona, za to je zaslužan upravo Sakač. Njegov profesionalni put počeo je u tadašnjem IT gigantu IBM-u, gde je od sistemskog inženjera napredovao do direktora za Hrvatsku.

Međutim, život mu se potpuno menja 1979. godine kada ga je moćni političar Stane Dolanc, bez ikakve mogućnosti pregovora, angažovao da vodi projekat informatizacije Mediteranskih igara u Splitu.

Iako u to vreme o sportskim programima nije znao mnogo, Sakač je u Splitu postavio najsavremeniju opremu. Tada se suočio sa neočekivanim problemom – novinari su se plašili nove tehnologije.

Da bi rešio krizu, Sakač je obučio splitske gimnazijalce da novinarskim legendama pokazuju osnove rada na terminalima. Sistem je profunkcionisao besprekorno, a brzina obrade podataka oborila je sve svetske rekorde.

Već sledeće, 1980. godine, njegova sposobnost stavljena je na najteži ispit. U jeku bojkota zapadnih zemalja, američki IBM se iznenada povukao sa Olimpijskih igara u Moskvi. Sovjetski Savez se našao u panici, sa urušenim računarskim sistemom. Zahvaljujući činjenici da građanima SFRJ tada nisu trebale vize za Istočni blok, Sakač je hitno otputovao u Moskvu i svojim znanjem doslovno spasao ove istorijske Igre.

Ovaj uspeh otvorio mu je vrata Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK). Već 1984. godine istovremeno je organizovao informatičku podršku za Zimske igre u Sarajevu i Letnje u Los Anđelesu. Sakačeva rešenja korišćena su na svim Olimpijskim igrama od Sarajeva pa sve do Sočija 2014. godine.

Od ranih devedesetih godina bio je glavni savetnik MOK-a za informacione tehnologije i tvorac čuvenog ORIS sistema (Olympic Results and Information Services). Uživao je ogromno, gotovo bezgranično poverenje dugogodišnjeg predsednika MOK-a Huana Antonija Samarana. Boris Sakač biće upamćen ne samo kao kompjuterski čarobnjak već i kao veliki filantrop – iz sopstvenih sredstava osnovao je prestižnu „Nagradu Sakač” koja se svake godine u iznosu od 5.000 evra dodeljuje maturantima za najbolji rezultat na ispitu iz informatike.

