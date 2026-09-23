Hapšenja i istraga

NEZAKONITO SKLADIŠTIO 200 TONA OPASNOG OTPADA: Uhapšen poznati privrednik P.U. u Smederevu

Јелена Илић
Jelena Ilić

23. 09. 2026. u 17:04

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su P. U. (63) iz Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija.

НЕЗАКОНИТО СКЛАДИШТИО 200 ТОНА ОПАСНОГ ОТПАДА: Ухапшен познати привредник П.У. у Смедереву

Foto: N. Živanović

Policijski službenici su, zajedno sa inspektorima Republičke inspekcije za zaštitu životne sredine, Republičke vodne inspekcije, Republičke poljoprivredne inspekcije i Republičke šumarske inspekcije, kontrolom privrednog društva u kojem je P. U. odgovorno lice, na placu firme pronašli oko 200 tona opasnog praškastog metalnog otpada, saopštila je PU Smederevo.

Ispitivanje otpada i njegovo kvalifikovanje kao opasnog izvršio je Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru.

Sumnja se da je opasan otpad skladišten od 2024. godine do avgusta ove godine, iako je preduzeće registrovano samo za tretman i skladištenje neopasnog otpada.
Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu koji ga je danas saslušao i zatražio određivanje pritvora.

Kako sazanjemo nezvanično, na saslušanju osumnjičeni je poricao optužbe.

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