Košarka

Katastrofa! Stigle loše vesti za Partizan pred start Evrolige

М.П.

24. 09. 2026. u 12:41

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LOŠE vesti iz Humske!

Катастрофа! Стигле лоше вести за Партизан пред старт Евролиге

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaš Partizana Žofri Lovernj neće nastupiti na otvaranju Evrolige protiv ekipe Armanija, prenosi portal "Basketball Sphere".

Zbog lakše povrede je već propustio turnir „Pavlos Janakopulos“, a detaljniji pregledi su pokazali da će ga povreda lista udaljiti sa terena i na predstojećoj utakmici protiv italijanskog tima.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

 

Stručni štab crno-belih će zbog odsustva Lovernja imati skraćenu rotaciju na unutrašnjim pozicijama.

Očekuje se da veći teret u reketu iznesu Kavarijus Hejs, Tonji Džekiri, Derek Vilis i Nikola Tanasković, dok će na poziciji niskog krila glavni oslonac tima biti Lamar Stivens.



 

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