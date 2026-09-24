Katastrofa! Stigle loše vesti za Partizan pred start Evrolige
LOŠE vesti iz Humske!
Košarkaš Partizana Žofri Lovernj neće nastupiti na otvaranju Evrolige protiv ekipe Armanija, prenosi portal "Basketball Sphere".
Zbog lakše povrede je već propustio turnir „Pavlos Janakopulos“, a detaljniji pregledi su pokazali da će ga povreda lista udaljiti sa terena i na predstojećoj utakmici protiv italijanskog tima.
Stručni štab crno-belih će zbog odsustva Lovernja imati skraćenu rotaciju na unutrašnjim pozicijama.
Očekuje se da veći teret u reketu iznesu Kavarijus Hejs, Tonji Džekiri, Derek Vilis i Nikola Tanasković, dok će na poziciji niskog krila glavni oslonac tima biti Lamar Stivens.
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