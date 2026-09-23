PRETIO ŽENI I MALOLETNIM ĆERKAMA PIŠTOLJEM: Podignuta optužnica protiv nasilnika iz Starčeva
OSNOVNO javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je nadležnom sudu pritvorsku optužnicu protiv M.P. (1975) iz Starčeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio četiri krivična dela Nasilje u porodici.
- Okrivljenom se stavlja na teret da je 26.jula, u vremenskom intervalu od 15 do 18,50 časova, u porodičnoj kući u Jabuci, pod dejstvom alkohola, u prisustvu svoje tri ćerke, od kojih su dve maloletne, pretnjama da će ubiti i osakatiti suprugu S.P. (41) iz Starčeva, uz vređanje i drugo drsko i bezobzirno ponašanje, ugrozio spokojstvo i sigurnost članova svoje porodice - kažu iz OJT u Pančevu. -Takođe mu se stavlja na teret da je u prisustvu članova porodice izvadio i repetirao pištolj, koji je potom dao maloletnoj ćerki, govoreći joj da puca u njega, a nakon njenog odbijanja ponovo uzeo pištolj.
Okrivljeni je nakon učinjenog krivičnog dela lišen slobode, te mu je od strane Osnovnog suda u Pančevu određen pritvor zbog postojanja opasnosti od bekstva kao i osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo, a čije produženje tužilaštvo traži i nakon podizanja optužnice, kao i izricanje najteže kazne predviđene zakonikom.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
UTOPIO SE U ŠAHTI: Nesreća u Mrčajevcima
23. 09. 2026. u 16:23
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)