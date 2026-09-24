MARIHUANU KRILA U DONJEM VEŠU: Blokaderka uhapšena na naplatnoj rampi kod Leskovac (FOTO)
POLICIJSKI službenici su na naplatnoj rampi Leskovac izvršili kontrolu vozila marke "Seat" u kojem su ibli S.G. i njegova partnerka N.S.
Prilikom kontrole vozila i lica, N. S. je pripadnici policije iz donjeg veša izvukla i predala PVC zip kesicu sa tri grama zelene biljne materije nalik na opojnu drogu marihuanu.
Osumnjičena N.S. i njen partner S.G. su dovedeni u prostorije Policijske uprave Leskovac, nakon čega su izvršene konsultacije sa OJT u Leskovcu.
Dežurni tužilac se izjasnio da se protiv osumnjičene N.S. podnese krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga u redovnom postupku.
N.S. je potpisala potvrdu o oduzetim predmetima sa kojih je uzet DNK uzorak.
Trenutno se protiv N.S. i S.G uzimaju službene beleške o obaveštenju primljenom od građana.
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