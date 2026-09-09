Nesreće

SA PETOG SPRATA PAO NA TROLU, PRAVO U - SMRT: Detalji stravične nesreće i pogibije radnika u Beogradu (FOTO)

М. Лутовац

09. 09. 2026. u 21:25

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BEOGRAĐANIN S. S. (32) nastradao je oko 13.30, kada je u Žičkoj ulici na Vračaru, sa petog sprata zgrade u izgradnji, pao na trolejbus u pokretu.

СА ПЕТОГ СПРАТА ПАО НА ТРОЛУ, ПРАВО У - СМРТ: Детаљи стравичне несреће и погибије радника у Београду (ФОТО)

N. Skenderija

Policija još utvrđuje okolnosti ove nesvakidašnje nesreće, a prema nezvaničnim informacijama, mladić je, pričvršćen alpinističkom opremom, postavljao spoljnu rasvetu na zgradi, ali je vozilo GSP u jednom trenutku, navodno, retrovizorom zakačilo radno uže kojim je bio osiguran i povuklo ga nadole.

Prema rečima svedoka, sve se dogodilo u sekundi i izgledalo je da je mladić, koji je bio na velikoj visini, izgubio ravnotežu i pao na krov trolejbusa na liniji "29". Vozač GSP Z. V. (33) brzo je zaustavio vozilo desetak metara dalje, a odmah su pozvani policija, Hitna pomoć i vatrogasci. Mladiću, nažalost, nije bilo spasa.

Zgrada niče tik do ulice

GLEDAJUĆI zgradu, koja ima sedam spratova i koja je u završnoj fazi izgradnje, razmišljala sam kako će budući stanari, praktično, sa terase moći da uskoče u prevoz i to se, nažalost, dogodilo - komentarisala je jedna Beograđanka koja stanuje u Žičkoj ulici.

- Niko nije stigao da reaguje - kaže jedan od očevidaca. - Trolejbus je normalno prolazio ulicom i samo se čuo oštar, jak zvuk, najverovatnije jer je retrovizor zakačio kanap koji je visio sa zgrade. Sledeće što sam video, bio je stravičan pad na krov vozila. Vozilo GSP se zaustavilo, vozač i putnici su istrčali napolje u šoku. Vozač se čak i popeo na krov, pokušavajući da mu pomogne, ali mladić je brzo podlegao povredama.Ubrzo su stigli vatrogasci da spuste nastradalog. Scena je bila jeziva. Lekari Hitne pomoći su po dolasku na mesto nesreće mogli samo da konstatuju smrt.

Jedan od radnika na gradilištu, sa kojim smo razgovarali, rekao nam je da nije poznavao nastradalog S. S., koji je, najverovatnije, bio alpinista i koji je bio angažovan samo za spoljne radove na rasveti. Inače, ograda kojom je obezbeđeno gradilište ove višespratnice, stigla je gotovo do same ulice, pa u ovom trenuktu ne postoji veliki razmak između zgrade i saobraćajnice kojom prolaze trolejbusi i druga vozila.

Foto: Н. Скендерија

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Uviđaj je trajao nekoliko časova, a tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva je naložio obdukciju tela, vanredni tehnički pregled trolejbusa, pribavljanje snimaka sa okolnih zgrada, kao i izuzimanje snimaka kamera video-nadzora iz samog vozila GSP. Zatraženo je alkotestiranje vozača Z. V. Na lice mesta izašao je i inspektor rada, kome je naloženo sastavljanje zapisnika i pribavljanje potrebne dokumentacije.

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