Zločin

VJT U PANČEVU NALOŽILO: Određeno zadržavanje osumnjičenom za ubistvo dva muškarca u Starčevu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 19:36

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PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, određeno je zadržavanje do 48 sati P. V. (35) iz Starčeva zbog sumnje da je 17. jula u Starčevu aktivirao ekplozivnu napravu, kada su poginule dve osobe.

ВЈТ У ПАНЧЕВУ НАЛОЖИЛО: Одређено задржавање осумњиченом за убиство два мушкарца у Старчеву

Foto Ilustracija / D. Dozet

On je osumnjičen za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.

Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 17. jula, u večernjim časovima, nosio eksplozivno sredstvo koje je aktivirao u kući u Starčevu, čime je lišio života dva lica, i to D. P. (31) iz Banatskog Brestovca, koji je preminuo na mestu događaja, i A. F. (40) iz Starčeva, čija je smrt nastupila 18. jula.

Osumnjičeni će, uz dostavljanje krivične prijave Policijske uprave u Pančevu, biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.

Tanjug

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