VJT U PANČEVU NALOŽILO: Određeno zadržavanje osumnjičenom za ubistvo dva muškarca u Starčevu
PO nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, određeno je zadržavanje do 48 sati P. V. (35) iz Starčeva zbog sumnje da je 17. jula u Starčevu aktivirao ekplozivnu napravu, kada su poginule dve osobe.
On je osumnjičen za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija, saopšteno je danas iz tog tužilaštva.
Osumnjičeni je uhapšen jer se tereti da je dana 17. jula, u večernjim časovima, nosio eksplozivno sredstvo koje je aktivirao u kući u Starčevu, čime je lišio života dva lica, i to D. P. (31) iz Banatskog Brestovca, koji je preminuo na mestu događaja, i A. F. (40) iz Starčeva, čija je smrt nastupila 18. jula.
Osumnjičeni će, uz dostavljanje krivične prijave Policijske uprave u Pančevu, biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.
Tanjug
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