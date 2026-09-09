BUKTI POŽAR KOD PLAŽE OFICIRAC U NOVOM SADU: Petrovaradinska ada bez struje, angažovane sve raspoložive vatrogasne jedinice
VELIKI požar izbio je večeras u blizini plaže Oficirac u Novom Sadu, gde gori veća površina niskog rastinja i šume, a na terenu su vatrogasci i druge nadležne službe.
Dojava o požaru stigla je oko 19.30 časova.
Grad Novi Sad hitno je aktivirao javno-komunalna preduzeća sa teritorije grada, kao i dobrovoljna vatrogasna društva, dok su na gašenju angažovane sve raspoložive jedinice Vatrogasne brigade Novi Sad.
Na teren su upućene i cisterne gradskih javno-komunalnih preduzeća, dok policija obezbeđuje područje zahvaćeno požarom.
Gašenje otežava vetar, a plamen i dim vidljivi su iz većeg dela Novog Sada.
Za sada nema informacija o povređenima, niti o uzroku požara.
Petrovaradinska ada ostala bez napajanja strujom
Zbog požara kod trafo-stanice na Petrovaradinskoj adi, po nalogu vatrogasnih službi trafo-stanica je isključena, usled čega je izvorište Petrovaradinska ada ostalo bez napajanja električnom energijom, saopštilo je JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad.
Time je trenutno van funkcije celokupan kapacitet izvorišta od oko 600 litara vode u sekundi, zbog čega su u narednom periodu moguće oscilacije pritiska i poremećaji u vodosnabdevanju na distributivnoj mreži.
Vatrogasne ekipe su na terenu i očekuje se da požar uskoro bude lokalizovan.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad prati situaciju i o svim promenama blagovremeno će obaveštavati građane, navodi se u saopštenju.
Tanjug
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