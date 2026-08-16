UHAPŠEN NASILNIK IZ SOPOTA: Dva dana maltretirao suprugu, pretio joj i tukao je

D. R. (66) uhapšen je zbog sumnje da je u Sopotu počinio krivično delo nasilje u porodici tako što je dva dana maltretirao suprugu V. R. (59), prenose mediji.

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On je tokom ta dva dana suprugu maltretirao, vređao, pretio joj, a potom ju je i fizički napadao, zadajući joj šamare i udarce pesnicama u glavu i telo.

Ženi su u Domu zdravlja u Sopotu konstatovane lake telesne povrede.

Napadaču je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilje u porodici da bude priveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

(Telegraf)