Nesreće

KONJ PAO PREKO DEČAKA, BORE MU SE ZA ŽIVOT! Stravična nesreća na hipodromu u Kovilovu

V.N.

15. 08. 2026. u 13:57

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STRAŠNA nesreća dogodila se danas na hipodromu u Kovilovu, gde je u padu sa konja teško povređen dečak (13).

КОЊ ПАО ПРЕКО ДЕЧАКА, БОРЕ МУ СЕ ЗА ЖИВОТ! Стравична несрећа на хиподрому у Ковилову

Foto: Freepik/ wavebreakmedia_micro

Nakon pada, dete je ostalo bez svesti.

On je hitno prebačen u Urgetntni centar sa teškim povredama, i lekari mu se bore za život.

(Kurir)

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