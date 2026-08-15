U AUTOBUSU BILO 84 PUTNIKA, VOZILO PROBILO OGRADU I ZAVRŠILO NA NJIVI: Oglasila se ambasada Srbije u Bugarskoj o nesreći sa našim turistima

U BUGARSKOJ kod isključenja za Panagjurište, u smeru ka Sofiji, danas se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao dvospratni autobus koji je prevozio 84 putnika, državljana Srbije, a iz ambasade Republike Srbije u Bugarskoj saopštili su da nema povređenih.

Foto: Printskrin/Instagram/moj_beo_grad_

Prema informacijama kojima raspolaže Ambasada, autobus je sleteo sa kolovoza, probio zaštitnu ogradu i zaustavio se na obližnjoj njivi, navodi se u saopštenju dostavljenom Tanjugu.

Nakon saobraćajne nesreće, svi putnici su bezbedno napustili autobus i prevezeni su do obližnje benzinske stanice "Insa Oil", gde se očekuje dolazak drugog autobusa koji je obezbedio srpski prevoznik, kako bi nastavili put ka Srbiji.

Ambasada Republike Srbije u Bugarskoj nastavlja da prati situaciju i u stalnom je kontaktu sa nadležnim organima Republike Bugarske.

Prema informacijama od svedoka sa lica mesta, vozilo srpske agencije kretalo se autoputem, na oko 150 kilometara od Sofije, navodno propisanom brzinom i svojom saobraćajnom trakom, sve dok se iznenada nije pojavio automobil koji ga je brutalno presekao.

- Video sam taj autobus koji se kretao svojom trakom najnormalnije i propisanom brzinom. Međutim, odjednom se pojavio bahati vozač koji ga je presekao, ali nisam siguran kako, pa je vozač autobusa uočio veliku opasnost po sebe i mlade putnike koje je vozio i odmah skrenuo u jarak kako bi izbegao direktan sudar sa automobilom, koji bi verovatno prošao sa teškim posledicama. Može se reći da je dobro procenio situaciju i na vreme spasio život mladima - ispričao je očevidac ove drame.

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