Nesreće

DRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Pet saobraćajnih nesreća

V.N.

16. 08. 2026. u 07:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TOKOM noći u Prvomajskoj ulici, u Zemunu, oboren je biciklista (30). On je sa teškim povredama prevezen kolima Hitne pomoći u Urgentni centar.

ДРАМАТИЧНА НОЋ У БЕОГРАДУ: Пет саобраћајних несрећа

Foto: I. Marinković

Pored ove saobraćajne nesreće dogodile su se još četiri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo teže povređenih, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su protekle noći ukupno 105 puta, od toga je 20 intervencija obavljeno na javnim mestima. Bilo je i nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva bilo je zbog osoba sa niskim pritiskom koje su se žalile na malaksalost, kao i hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode, astmatičara i psihijatrijskih bolesnika.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN SE SPREMA ZA HETAFE: Radnički bi da iskoristi fokus crno-belih na kvalifikacije za Ligu konferencija

PARTIZAN SE SPREMA ZA HETAFE: Radnički bi da iskoristi fokus crno-belih na kvalifikacije za Ligu konferencija