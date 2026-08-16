DRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Pet saobraćajnih nesreća

TOKOM noći u Prvomajskoj ulici, u Zemunu, oboren je biciklista (30). On je sa teškim povredama prevezen kolima Hitne pomoći u Urgentni centar.

Foto: I. Marinković

Pored ove saobraćajne nesreće dogodile su se još četiri saobraćajne nezgode u kojima nije bilo teže povređenih, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su protekle noći ukupno 105 puta, od toga je 20 intervencija obavljeno na javnim mestima. Bilo je i nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva bilo je zbog osoba sa niskim pritiskom koje su se žalile na malaksalost, kao i hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode, astmatičara i psihijatrijskih bolesnika.