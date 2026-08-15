Hapšenja i istraga

NOŽEM IZBO TRUDNU SUPRUGU: Potera za napadačem iz Mladenovca

V.N.

15. 08. 2026. u 14:23

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TRUDNICI je rane nožem naneo suprug, a policija je pokrenula intenzivnu poteru za njim.

НОЖЕМ ИЗБО ТРУДНУ СУПРУГУ: Потера за нападачем из Младеновца

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Trudnica S. Đ. (30) iz Mladenovca izbodena je nožem rano jutros, a sumnja se da ju je napao suprug D. S.

Prema nezvaničnim saznanjima, on je sa nožem izašao iz automobila i napao ženu, nakon čega je napustio lice mesta.

(Kurir)

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