NOŽEM IZBO TRUDNU SUPRUGU: Potera za napadačem iz Mladenovca
TRUDNICI je rane nožem naneo suprug, a policija je pokrenula intenzivnu poteru za njim.
Trudnica S. Đ. (30) iz Mladenovca izbodena je nožem rano jutros, a sumnja se da ju je napao suprug D. S.
Prema nezvaničnim saznanjima, on je sa nožem izašao iz automobila i napao ženu, nakon čega je napustio lice mesta.
(Kurir)
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