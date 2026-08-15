VOZAČ SRPSKOG AUTOBUSA SPASIO TURISTE OD TRAGEDIJE? Sumnja se da je zbog ovoga došlo do nesreće u Bugarskoj

VOZAČ autobusa jedne srpske agencije, koji je sleteo jutros oko 3 sata sleteo sa puta u Bugarskoj, imao je nezgodu zbog bahatosti drugo vozača, nezvanično se saznaje.

Foto: Printskrin/Jutjub/ BBC News

Autobus se vraćao iz Kušadasija za Srbiju, a u njemu su bili uglavnom mladi putnici koji su spavali.

Prema nezvaničnim informacijama od svedoka sa lica mesta, do kojih je Kurir došao, vozač srpskog autobusa se kretao autoputem na propisan način, kada je došlo do opasnosti, i to na oko 150 kilometara od Sofije.

- Video sam taj autobus koji se kretao svojom trakom najnormalnije i propisanom brzinom. Međutim, odjednom se pojavio bahati vozač koji ga je isekao, ali nisam siguran kako, pa je vozač autobusa uočio veliku opasnost po sebe i mlade putnike, koje je vozio, i odmah je skrenuo u jarak, kako bi izbegao direktan sudar sa automobilom, koji bi verovatno prošao sa teškim posledicama, tako da se može reći da je dobro procenio situaciju i na vreme spasio život mladima - rekao je za Kurir očevidac sa mesta nesreće.

Kako pišu domaći mediji, uskoro će biti izdato saopštenje nadležnih organa o zvaničnim okolnostima nesreće, a prema našim informacijama, nekoliko mladih turista iz Srbije je ugruvano nakon udesa, ali nema težih povreda.

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