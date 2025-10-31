Hapšenja i istraga

ZATEČEN U KRUGU FABRIKE SA PLENOM: Novosadska policija uhapsila D.D. (53) osumnjičenog za tešku krađu

Ljiljana Preradović

31. 10. 2025. u 13:13

NOVOSADSKA policija uhapsila je D. D. (53) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

Foto Shutterstock

Po dojavi vlasnika, policija ga je zatekla u krugu jedne firme u Futogu, sa četiri akumulatora i kantom nafte koje je, kako se sumnja, nameravao da odnese.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

