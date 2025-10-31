ZATEČEN U KRUGU FABRIKE SA PLENOM: Novosadska policija uhapsila D.D. (53) osumnjičenog za tešku krađu
NOVOSADSKA policija uhapsila je D. D. (53) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.
Po dojavi vlasnika, policija ga je zatekla u krugu jedne firme u Futogu, sa četiri akumulatora i kantom nafte koje je, kako se sumnja, nameravao da odnese.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
