OZBILJNA SVAĐA ZBOG OŠTRIH NESLAGANJA OKO KONFISKACIJE RUSKE IMOVINE Politiko: Evropa na ivici raskola

EVROPSKI lideri su se ozbiljno posvađali usled oštrih neslaganja oko pitanja konfiskacije zamrznute ruske imovine uoči samita u Briselu, piše „Politiko“.

Foto: Goran Čvorović

- U sredu uveče evropski lideri su se podelili u nepomirljive tabore, barem javno, i čini se da će teško uspeti da se dogovore o tome kako da finansiraju Kijev, jer su ponovo izbile iste žestoke nesuglasice između severa i juga oko zajedničkog duga - navodi se u članku.

Diplomate su tokom 11 sati radile na postizanju kompromisa kako bi spasile sporazum o finansijskoj pomoći Ukrajini.

- Pojavljuju se prvi nagoveštaji mogućeg puta ka prevazilaženju zastoja - dodaje se u članku.

Kako se ističe, u ponedeljak stalni predstavnici država-članica ponovo nisu uspeli da ubede Brisel da podrži korišćenje zamrznutih sredstava za finansiranje Ukrajine.

"Politiko" je u sredu objavio da Evropska unija ne isključuje opciju donošenja odluke o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava za finansiranje Kijeva kvalifikovanom većinom, zaobilazeći zemlje koje se protive tome, uključujući Belgiju.

Belgijski premijer Bart de Vever nazvao je tu ideju krađom i nije isključio mogućnost podnošenja tužbe sudu.

S druge strane, mađarski premijer Viktor Orban je uoči samita izjavio da je Evropska komisija skinula pitanje konfiskacije suverene imovine Rusije sa dnevnog reda samita Evropskog saveta 18–19. decembra.

Prema njegovim rečima, umesto toga postoji predlog o zajedničkom kreditu zemalja EU u korist Ukrajine, čemu se Budimpešta protivi.

Prethodno je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio da konfiskovanje zamrznutih ruskih rezervi može izazvati kolaps ekonomije Evropske unije.

U međuvremenu, Centralna banka Rusije podnela je tužbu protiv evropskog depozitara „Juroklir“ za sumu od preko 18 biliona rubalja (oko 193 milijarde evra) zbog pokušaja Evropske unije da ukrade zamrznutu rusku imovinu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

SRBIJA-NAŠA PORODICA Macut i Žarić Kovačević: Demografija najvažnije pitanje