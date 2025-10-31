Hapšenja i istraga

BACILI BOMBU U DVORIŠTE: Uhapšen dvojac osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti

Goran Ćirović

31. 10. 2025. u 14:32

ZBOG sumnje da su počinili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su S.M.(35) iz Beograda i J.Z.(50) iz Mladenovca.

БАЦИЛИ БОМБУ У ДВОРИШТЕ: Ухапшен двојац осумњичен за изазивање опште опасности

G.Šljivić

Kako je saopštila Policijska uprava Kraljevo, sumnja se da su oni, tokom noći 17. januara ove godine, aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće dvadesetšestogodišnjeg muškarca u selu Sirča, nadomak Kraljeva.

Tom prilikom niko nije povređen, a usled snažne detonacije na kući je pričinjena veća materijalna šteta. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.

BONUS VIDEO:

2.000 Kraljevčana dočekalo Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države
Hapšenja i istraga

18 19

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države

NAKON današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.

31. 10. 2025. u 15:01

SAZNAJEMO: Uhapšen Miša Bačulov!
Hapšenja i istraga

0 17

SAZNAJEMO: Uhapšen Miša Bačulov!

KAKO saznajemo od dobro obaveštenog izvora, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su u Novom Sadu uhapsili blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

31. 10. 2025. u 13:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVOSTI SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države
Hapšenja i istraga

18 19

"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšen saučesnik Miše Bačulova - Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države

NAKON današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.

31. 10. 2025. u 15:01

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU