BACILI BOMBU U DVORIŠTE: Uhapšen dvojac osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti

ZBOG sumnje da su počinili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su S.M.(35) iz Beograda i J.Z.(50) iz Mladenovca.

G.Šljivić

Kako je saopštila Policijska uprava Kraljevo, sumnja se da su oni, tokom noći 17. januara ove godine, aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće dvadesetšestogodišnjeg muškarca u selu Sirča, nadomak Kraljeva.

Tom prilikom niko nije povređen, a usled snažne detonacije na kući je pričinjena veća materijalna šteta. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.

