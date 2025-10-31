BACILI BOMBU U DVORIŠTE: Uhapšen dvojac osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti
ZBOG sumnje da su počinili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su S.M.(35) iz Beograda i J.Z.(50) iz Mladenovca.
Kako je saopštila Policijska uprava Kraljevo, sumnja se da su oni, tokom noći 17. januara ove godine, aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće dvadesetšestogodišnjeg muškarca u selu Sirča, nadomak Kraljeva.
Tom prilikom niko nije povređen, a usled snažne detonacije na kući je pričinjena veća materijalna šteta. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu na saslušanje.
BONUS VIDEO:
2.000 Kraljevčana dočekalo Srbe s KiM koji pešače ka Novom Sadu
Preporučujemo
POGLEDAJTE: Kako je uhapšen blokader Miša Bačulov u Novom Sadu (VIDEO)
31. 10. 2025. u 13:21
PETORO UHAPŠENIH: Osumnjičeni zbog smrti unuka Roberta De Nira i ćerke Krisa Stajna
30. 10. 2025. u 19:04
AKCIJA MUP SRBIJE: Otkrivena grupa švercera cigaretama (FOTO)
30. 10. 2025. u 15:08
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)