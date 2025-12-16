TUŽILAŠTVO ZA MAJKU TRAŽI OBAVEZNO LEČENJE: VJT u Novom Sadu povodom slučaja mrtve bebe pronađene na ulici

VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu, posle sprovedene istrage, povodom novorođenčeta pronađenog 20. oktobra na travi na ulicvi bez znakova života, danas je podnelo predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

FOTO:Lj.P.

Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom sadu, predlog da se okrivljenoj M.K. izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi podnet je Višem sudu u Novom Sadu, zbog opravdane sumnje da je M.K. izvršila protivpravno delo koje je u zakonu određeno kao krivično delo teško ubistvo iz člana 114 stav 1 Krivičnog zakonika.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je stavilo predlog da se okrivljenoj M.K. produži pritvor. Predlog za produženje pritvora stavljen je zbog opasnosti da bi okrivljena boravkom na slobodi bila nedostupna državnim organima, zatim zbog opasnosti da bi mogla da ponovi slična ili teža dela, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Podsećamo, novorđenče bez znakova života, pronađeno je 20. oktobra ujutro nešto posle sedam sati, kod zgrade u Bulevaru cara Lazara sa brojem 48. A samo desetak metara dalje, iza ugla, u zgradi u Lovćenskoj 9, pronađena je i žena M.K. (39) za koju se sumnja da je bebina majka.

Tridesetdevetogodišnjakinja se, kako se pretpostavlja, porodila neposredno pre nego što je pronađeno novorođenče na ulici. Na travi ispred zgrade, iako je sve bilo oprano, ipak su na travi bili vidljivi tragovi krvi, kao i na zidu u samom ulazu u zgradu.

Pojedini stanari i iz jedne i iz druge zgrade, vidno uznemireni, nisu želeli da pričaju za medije, navodeći da ništa nisu ni čuli niti videli i da su za nemili događaj, saznali kada su videli Hitnu pomoć i policiju, i da ženu koja se porodila ne poznaju i da tu ne živi.

U vreme kada je pronađena mrtva beba, mnogu sugrađani su tim bulevarom prolazili na putu do posla, a jedna sugrađanka kaže da je videla prekriveno majušno telo i policijsku traku.

Tridesetdevetogdišnja M.K. je, kako se pretpostavlja, nakon što se porodila, i bebu ostavila na ulici, otišla do zgrade u Lovćenskoj, čija su ulazna vrata, kako saznajemo, bila otključana.

Jedan od stanara te zgrade, kazao je da je žena pronađena na četvrtom spratu, i da je bila krvava i gotovo bez svesti, i da ju je prva videla jedna stanarka i odmah je pozvala policiju.