Nesreće

UŽAS U SRBIJI: Muškarac se polio benzinom i zapalio naočigled prolaznika

Новости онлине

16. 12. 2025. u 16:43

U KURŠUMLIJI , danas oko 16 sati, muškarac G. J. (48) se polio benzinom i zapalio.

УЖАС У СРБИЈИ: Мушкарац се полио бензином и запалио наочиглед пролазника

Foto arhiva Novosti

Sve se dogodilo pred okupljenim ljudima, kada je G.J. počeo da gori.

Kako smo saznali, okupljeni su počeli da ga gase, pozvali su i hitnu, te ga je vozilo Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlije hitno prevezlo u Opštu bolnicu Prokuplje.

Muškarac koji se zapalio, primljen je na Odeljenje urgentne medicine Bolnice i u toku je dijagnostika povreda koje je zadobio.

(Kurir)

Tagovi

