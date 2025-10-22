DETALJI VELIKE AKCIJE U BEOGRADU: 26 lica uhapšeno u Srbiji, troje van zemlje - osumnjičeni da su pripadnici kriminalnih grupa

DIREKTOR policije Srbije Dragan Vasiljević izjavio je danas da su po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a u saradnji sa organizacijama Eurodžast i Evropol i više policijskih organizacija van naše zemlje, pripadnici MUP-a sproveli plansku akciju lišenja slobode više lica zbog osnovane sumnje da su pripadnici organizovanih kriminalnih grupa.

Vasiljević je, u obraćanju u Palati Srbija sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, rekao da su dve akcije sprovedene na teritoriji Srbije i da je tom prilikom 10 lica lišeno slobode u Beogradu i u Šapcu, a tri lica su lišena slobode van teritorije Srbije.

- Pored ove aktivnosti, sprovedena je samostalna akcija na nivou Srbije, ovde u Beogradu, od strane uprave Kriminalističke policije i Policijske uprave za grad Beograd, a u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, i tom prilikom 13 lica je lišeno slobode, tri lica su trenutno u fazi lišenja slobode. To je ukupno 26 lica i tri lica van teritorije Srbije - precizirao je direktor policije.

Vasiljević je naveo da je reč o ozbiljnijim kriminalnim grupama koje se sumnjiče za najteža krivična dela, odnosno za krivična dela teškog ubistva, više ubistava, krijumčarenje veće količine narkotika, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, ali i više dela izazivanja opšte opasnosti.

- Smatramo da je ova akcija veoma značajna za Srbiju i za suzbijanje organizovanog kriminala na našoj teritoriji i da time još jedanput pokazujemo da ćemo se na najozbiljniji način suprotstaviti svim vidovima kriminala, a posebno najtežim oblicima kriminala - rekao je Vasiljević.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se radi o pripadnicima ozloglašenih crnogorskih klanova, opasnim ubicama i narko dilerima.

- Policija je danas imala veliku akciju delimično u saradnji sa Evropolom i Eurodžastom i veliki broj kriminalaca, narkodilera je uhapšen i to delimično samostalno. Ukupno 23 lica, plus tri i plus tri, što je 29 lica što uhapšeno, što će biti uhapšeno. Najveći deo njih je uhapšen u zemlji, a jedan deo u inostranstvu - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ovo je verovatno, najveća akcija u poslednjih godinu dana protiv organizovanog kriminala i narkodilera.

