POKUŠAO DA UBIJE TAŠTU: Nakon svađe udario je u glavu oštrim predmetom - užas u Leskovcu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su N. Ž. (52) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
On se sumnjiči da je jutros nakon kraće rasprave u prizemlju porodične kuće, oštrim predmetom udario svoju taštu (74) u predelu glave i tako joj naneo teške telesne povrede opasne po život.
Osumnjičenom je, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.
(Blic)
