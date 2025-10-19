Hapšenja i istraga

POKUŠAO DA UBIJE TAŠTU: Nakon svađe udario je u glavu oštrim predmetom - užas u Leskovcu

В.Н.

19. 10. 2025. u 19:04

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su N. Ž. (52) iz okoline grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

ПОКУШАО ДА УБИЈЕ ТАШТУ: Након свађе ударио је у главу оштрим предметом - ужас у Лесковцу

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

On se sumnjiči da je jutros nakon kraće rasprave u prizemlju porodične kuće, oštrim predmetom udario svoju taštu (74) u predelu glave i tako joj naneo teške telesne povrede opasne po život.

Osumnjičenom je, po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

(Blic)

