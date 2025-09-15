MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir
SRĐAN P. osumnjičen je da je najpre pretukao muškarca u okolini Obrenovca, zapalio mu kuću a potom kolima udario njegovog sina Igora J. koji je poginuo na licu mesta. Kako tvrde meštani, Srđan je nekoliko puta bio u zatvoru i dugo imaju problema sa njim.
- Poznat je kao vrlo problematičan - kaže jedan meštanin.
Sumnja se da je od ranije postojao sukob između Srđana, ubijenog Igora J, kao i Igorovog oca.
Prema rečima meštana, osumnjičeni Srđan je nedavno izašao iz zatvora.
- Prošle nedelje se posvađali oko neke zemlje pošto su dalji rod - kaže meštanin.
On dodaje da je Srđan tada zapalio pomoćni objekat od Igora i njegovog oca.
- Oni su praktično komšije, živi odmah tu pored njih - kaže meštanin.
Podsetimo, prema prvim informacijama, osumnjičeni muškarac je najpre došao do kuće muškarca, iz okoline Obrenovca, gde ga je tukao, a potom mu je zapalio kuću.
Kako se sumnja, osumnjičeni je seo u automobil i usput naleteo na sina prebijenog čoveka, koji se kretao na biciklu, te ga je pregazio kolima i usmrtio.
Uviđaj u saradnji sa policijom obavlja dežurni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu.
(Blic)
