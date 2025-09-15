MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir

SRĐAN P. osumnjičen je da je najpre pretukao muškarca u okolini Obrenovca, zapalio mu kuću a potom kolima udario njegovog sina Igora J. koji je poginuo na licu mesta. Kako tvrde meštani, Srđan je nekoliko puta bio u zatvoru i dugo imaju problema sa njim.

Foto: Društvene mreže

- Poznat je kao vrlo problematičan - kaže jedan meštanin.

Sumnja se da je od ranije postojao sukob između Srđana, ubijenog Igora J, kao i Igorovog oca.

Prema rečima meštana, osumnjičeni Srđan je nedavno izašao iz zatvora.

- Prošle nedelje se posvađali oko neke zemlje pošto su dalji rod - kaže meštanin.

On dodaje da je Srđan tada zapalio pomoćni objekat od Igora i njegovog oca.

- Oni su praktično komšije, živi odmah tu pored njih - kaže meštanin.

Podsetimo, prema prvim informacijama, osumnjičeni muškarac je najpre došao do kuće muškarca, iz okoline Obrenovca, gde ga je tukao, a potom mu je zapalio kuću.

Kako se sumnja, osumnjičeni je seo u automobil i usput naleteo na sina prebijenog čoveka, koji se kretao na biciklu, te ga je pregazio kolima i usmrtio.

Uviđaj u saradnji sa policijom obavlja dežurni tužilac Višeg tužilaštva u Beogradu.

(Blic)