GRUNULE TRI SNAŽNE EKSPLOZIJE U FABRICI ODEĆE: Popucalo staklo, prozori leteli i do 100 metara - užas u Kiseljaku (VIDEO)

В.Н.

19. 12. 2025. u 22:12

VEČERAS je izbio požar u objektu "Globus konfekcije" u Kiseljaku,a prethodile su mu tri snažne eksplozije, potvrđeno je za bosanske medije.

Foto: Unsplash

Prema rečima Nermina Bukvića za portal Mahalla.ba, koji živi u neposrednoj blizini fabrike, prva eksplozija bila je najjača i najglasnija, nakon čega su usledile još dve detonacije.

Popucali prozori

Usled siline udara, kako navodi, prozori i staklo leteli su i do 50, pa čak i 100 metara, što je izazvalo paniku među stanovnicima ovog dela Kiseljaka.

Eksplozije su se dogodile oko 18.20 časova, a Bukvić je odmah nakon toga obavestio policiju. Ubrzo su na lice mesta stigle nadležne službe, a prema dostupnim informacijama, načelnik Opštine Kiseljak angažovao je i dodatne vatrogasne jedinice iz Fojnice, Busovače i Kreševa, kako bi se sprečilo dalje širenje požara.

Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu, dok policija obezbeđuje šire područje oko objekta i reguliše pristup lokaciji.

Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih osoba, što je u ovom trenutku najvažnija vest.

(Mahala)

