GRUNULE TRI SNAŽNE EKSPLOZIJE U FABRICI ODEĆE: Popucalo staklo, prozori leteli i do 100 metara - užas u Kiseljaku (VIDEO)
VEČERAS je izbio požar u objektu "Globus konfekcije" u Kiseljaku,a prethodile su mu tri snažne eksplozije, potvrđeno je za bosanske medije.
Prema rečima Nermina Bukvića za portal Mahalla.ba, koji živi u neposrednoj blizini fabrike, prva eksplozija bila je najjača i najglasnija, nakon čega su usledile još dve detonacije.
Popucali prozori
Usled siline udara, kako navodi, prozori i staklo leteli su i do 50, pa čak i 100 metara, što je izazvalo paniku među stanovnicima ovog dela Kiseljaka.
Eksplozije su se dogodile oko 18.20 časova, a Bukvić je odmah nakon toga obavestio policiju. Ubrzo su na lice mesta stigle nadležne službe, a prema dostupnim informacijama, načelnik Opštine Kiseljak angažovao je i dodatne vatrogasne jedinice iz Fojnice, Busovače i Kreševa, kako bi se sprečilo dalje širenje požara.
Vatrogasne ekipe su i dalje na terenu, dok policija obezbeđuje šire područje oko objekta i reguliše pristup lokaciji.
Prema dosadašnjim informacijama, nema povređenih osoba, što je u ovom trenutku najvažnija vest.
(Mahala)
BONUS VIDEO - EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac
Preporučujemo
HAPŠENjEM STUDENTKINjE SPREČEN TERORISTIČKI AKT: Ruska policija brzo reagovala
18. 12. 2025. u 08:18
MRTAV ČOVEK NAĐEN U AUTOMOBILU KOD MOSTARA: Policija odmah pokrenula istragu
15. 12. 2025. u 21:24
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
17. 12. 2025. u 10:09
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)