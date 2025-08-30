STARAC UBIO KOMŠIJU PA SAKRIO TELO U ŠUMI: Tragedija kod Svrljiga

PROTIV osumnjičenog vodiće se postupak za krivično delo Ubistvo iz člana 113 Krivičnog zakona i za krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348.st 4. u vezi st 1 Krivičnog zakona.

Foto: Novosti

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu uhapšen je i određeno zadržavanje Lj. T. (1944)iz Prikovca kod Svrljiga za koga je utvrđeno da je prethodnog dana u ataru sela Prikovca tokom svađe sa J. M. (1945) iz Prikovca u istog pucao puškom za koju nije imao dozvolu i naneo mu povrede od kojih je J.M. preminuo, nakon čega je osumnjičeni leš sakrio u ataru sela Radenkovac kod Svrljiga gde je juče pronađen.

Obavljen uviđaj i naložena obdukcija. Protiv osumnjičenog vodiće se postupak za krivično delo Ubistvo iz člana 113 Krivičnog zakona i za krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348.st 4. u vezi st 1 Krivičnog zakona.

Više javno tužilaštvo u Nišu odredilo zadržavanje D. R. (1998)iz Niša i D. J.(1996)iz Sečanice kod Niša zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 st 3 u vezi st 1 KZ u vezi čl 33 KZ tako što su bez dozvole nadležnog organa držali veću količinu oružja i to u mlinu odumnjičenog D.J. u Loćiki kod Niša - 8 pištolja nepoznate marke, jednu lovačku pušku i 5 metaka nepoznatog kalibra, a u porodičnoj kući osumnjičenog D.R. u Tešici još jedan pištolj nepoznate marke.

(Blic)