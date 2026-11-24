ČUVANjE kuća i imanja dok su vlasnici u inostranstvu postaje sve traženija usluga u Srbiji, a za one koji žele da pokrenu sopstveni posao može predstavljati priliku za zaradu i stabilan mesečni prihod.

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Sve veći broj ljudi iz Srbije živi i radi u inostranstvu, ali u rodnom kraju i dalje poseduje kuću, vikendicu, stan ili porodično imanje. Iako se nalaze stotinama ili hiljadama kilometara daleko, briga o njihovoj imovini ne prestaje. Prazne kuće zahtevaju redovnu kontrolu, održavanje i pažnju, a upravo tu se otvara mogućnost za jedan zanimljiv posao – čuvanje i održavanje kuća i imanja dok su vlasnici u inostranstvu.

Za ljude koji žive u manjim mestima, ali i za one koji žele dodatni izvor prihoda, ova usluga može postati ozbiljna poslovna prilika.

Zašto je čuvanje kuća u Srbiji sve potrebnije?

Mnogi vlasnici nekretnina odlaze u Nemačku, Austriju, Švajcarsku, Francusku i druge evropske zemlje. Tamo rade, podižu porodice i dolaze u Srbiju uglavnom tokom odmora, praznika i letnjih meseci.

Za to vreme njihove kuće često ostaju prazne.

Problem nastaje kada dođe do pucanja vodovodne cevi, prokišnjavanja krova, kvara na grejanju, vlage ili drugih nepredviđenih situacija. Dodatnu brigu predstavljaju dvorišta koja zarastaju u korov, neodržavani prilazi, pošta koja se gomila i instalacije koje niko ne kontroliše.

Zbog toga vlasnicima često nije dovoljno da imaju komšiju koji će povremeno pogledati kuću. Potrebna im je pouzdana osoba koja će redovno obilaziti imanje, proveravati njegovo stanje i obavestiti ih ukoliko se pojavi neki problem.

Šta podrazumeva posao čuvanja kuća i imanja?

Čuvanje nekretnine ne mora da znači stalni boravak u tuđoj kući. U praksi se usluga može organizovati kroz redovne obilaske i dogovoreno održavanje.

Najčešće usluge uključuju:

Redovan obilazak kuće i pomoćnih objekata.

Proveru vrata, prozora, brave i osnovne bezbednosti.

Kontrolu vodovodnih i električnih instalacija bez neovlašćenih popravki.

Provetravanje prostorija i proveru pojave vlage.

Kontrolu dvorišta, ograde i prilaznog puta.

Košenje trave i održavanje zelenih površina.

Proveru stanja krova i spoljašnjosti objekta sa bezbednog mesta.

Preuzimanje pošte i obaveštavanje vlasnika.

Organizovanje majstora kada je potrebna popravka.

Slanje fotografija i video-snimaka nakon obilaska.

Posebno je važno da vlasnik nakon svake posete dobije izveštaj. Tako može da vidi u kakvom je stanju njegova nekretnina, čak i kada se nalazi na drugom kraju Evrope.

Koliko se naplaćuje čuvanje kuće dok su vlasnici u inostranstvu?

Cena zavisi od veličine nekretnine, udaljenosti, učestalosti obilazaka i obima posla.

Nije isto obilaziti mali stan jednom nedeljno i brinuti o velikom seoskom domaćinstvu sa dvorištem, garažom, pomoćnim objektima i voćnjakom.

Na tržištu Srbije već postoje ponuđači koji nude mesečne pakete održavanja praznih nekretnina. Na primer, pojedine javno objavljene ponude kreću se od 75 evra mesečno za osnovnu brigu o kući do 145 evra za paket koji uključuje i održavanje dvorišta.

Kao okvirni predlog cenovnika za pokretanje sopstvene usluge mogu se razmotriti sledeći paketi:

Osnovni paket: 40–60 evra mesečno za jedan dogovoreni obilazak.

Standardni paket: 70–100 evra mesečno za dva do četiri obilaska.

Kompletna briga: 120–200 evra mesečno za redovne obilaske i dogovoreno održavanje dvorišta.

Posebne intervencije: naplaćuju se dodatno, prema vremenu, udaljenosti i vrsti posla.

Ovo su predložene početne cene, a ne jedinstven tržišni cenovnik. Svaku ponudu treba prilagoditi konkretnom imanju.

Koliko može da se zaradi od čuvanja kuća?

Ovaj posao može biti dodatni izvor prihoda, ali uz dovoljno klijenata i dobru organizaciju može prerasti u samostalnu delatnost.

Na primer, ako jedna osoba ima deset klijenata koji plaćaju prosečno 75 evra mesečno, prihod iznosi 750 evra.

Sa dvadeset klijenata, uz prosečnu cenu od 90 evra, mesečni prihod može dostići 1.800 evra.

Najveća prednost je mogućnost ugovaranja mesečnih paketa. Umesto da se svaki posao traži iznova, vlasnici plaćaju redovnu uslugu tokom cele godine.

Naravno, od prihoda treba oduzeti gorivo, putne troškove, alat, eventualne radnike, poreze i druge poslovne rashode.

Kako pronaći klijente među ljudima iz dijaspore?

Najveći potencijalni broj klijenata nalazi se među ljudima koji su poreklom iz Srbije, a trenutno žive u inostranstvu.

Do prvih klijenata može se doći na nekoliko načina:

1. Grupe naših ljudi u inostranstvu

Facebook grupe Srba u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i drugim zemljama mogu biti dobar kanal za predstavljanje usluge.

2. Lokalni oglasi

Oglasi u lokalnim internet grupama, na oglasnim portalima i društvenim mrežama mogu privući vlasnike koji žive daleko od svog imanja.

3. Preporuke zadovoljnih klijenata

Kod ove vrste posla poverenje je najvažnije. Jedna zadovoljna porodica može preporučiti uslugu prijateljima, rođacima i komšijama koji imaju sličan problem.

4. Saradnja sa agencijama i majstorima

Agencije za nekretnine, vodoinstalateri, električari i drugi lokalni majstori mogu biti dobar izvor preporuka.

Poverenje je najvažniji deo ovog posla

Kada neko prepusti ključeve svoje kuće osobi koja nije član porodice, mora da ima sigurnost da će njegova imovina biti tretirana odgovorno.

Zato je preporučljivo napraviti pisani ugovor u kojem će biti navedeno šta usluga obuhvata, koliko često se kuća obilazi, ko ima pristup ključevima i na koji način se prijavljuju eventualni problemi.

Dobro je voditi evidenciju svakog obilaska, čuvati fotografije i imati jasno definisano pravilo da se veće popravke i dodatni troškovi ne obavljaju bez saglasnosti vlasnika.

Takođe, treba razmotriti odgovarajuće osiguranje od odgovornosti i proveriti poreske i pravne obaveze pre početka rada.

Da li se od čuvanja imanja može napraviti ozbiljan posao?

Može, posebno u mestima iz kojih je veliki broj stanovnika otišao u inostranstvo.

Jedna osoba može početi sa nekoliko kuća u svom mestu ili okolini. Kasnije, kada se broj klijenata poveća, može proširiti uslugu na održavanje dvorišta, košenje trave, pripremu kuća pred dolazak vlasnika, organizaciju čišćenja i koordinaciju majstora.

Posebnu vrednost ima mogućnost komunikacije sa vlasnicima na daljinu. Fotografije, video-izveštaji i redovne informacije stvaraju osećaj sigurnosti kod ljudi koji ne mogu često da dolaze u Srbiju.

Čuvanje kuća i imanja zato nije samo povremeno obilaženje praznog objekta. To može biti organizovana usluga koja povezuje ljude iz dijaspore sa pouzdanim osobama u njihovom rodnom kraju.

Za vlasnike to znači manje brige, a za one koji žele da pokrenu sopstveni posao – mogućnost da od poverenja, odgovornosti i redovnog rada naprave stabilan izvor prihoda.

(BizPortal)