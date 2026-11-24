PALA ODLUKA! Evo koliko Bastijan Švajnštajger plaća alimentaciju Ani Ivanović
Razvod nekadašnje srpske teniserke Ane Ivanović i bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera i dalje je jedna od glavnih tema u evropskim medijima, a sada su isplivale i konkretne brojke o podeli imovine i izdržavanju dece.
Prema pisanju nemačkih medija, sud na Majorci doneo je privremenu meru po kojoj će proslavljeni vezista za svakog od trojice sinova mesečno izdvajati po 15.000 evra. To znači da Švajnštajgerova ukupna mesečna obaveza iznosi 45.000 evra, odnosno čak 540.000 evra na godišnjem nivou.
Prilikom određivanja ove sume, sud je uzeo u obzir njegova primanja, ali i visok životni standard na koji su deca navikla, a koji uključuje značajne troškove ishrane i angažovanog osoblja – kuvara, dadilja, spremačica i baštovana. Uz to, Ana je zadržala starateljstvo nad decom, kao i kuću na Majorci koju je kupila pre braka.
Iako je kopačke o klin okačio još 2019. godine, nekadašnji šampion sveta ne mora da brine o finansijama. Glavni izvor prihoda danas mu je angažman na nemačkoj televiziji ARD, gde od 2020. godine radi kao stručni fudbalski konsultant.
Ugovor mu važi najmanje do 2027. godine, a procenjuje se da po emisiji zarađuje između 10.000 i 25.000 evra. Dodatni novac donose mu i unosni sponzorski ugovori, među kojima je i velika kampanja za poznati lanac brze hrane povodom Svetskog prvenstva 2026. godine.
Najveći deo bogatstva, koje se nezvanično procenjuje na 60 do 70 miliona evra, Švajnštajger je stekao na terenu.
Nakon trofejnih godina u minhenskom Bajernu, prešao je u Mančester junajted gde je godišnje inkasirao oko 12 miliona evra, dok mu je u američkom Čikago Fajeru 2017. godine garantovana zarada iznosila 5,4 miliona dolara.
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