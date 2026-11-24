Bačena bomba na kuću člana FSS i predsednika FS RZS
Nebojša Živanović je dugogodišnji član IO FSS
Na kuću predsednika Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije i člana Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije (FSS), Nebojše Živanovića, u Ubu jutros u 4.20 časova bačena je bomba, saopštio je poslanik Aleksandar Vučić na sednici Narodne skupštine Republike Srbije.
Ovo je drugi napad na imovinu Živanovića u roku od pet dana, nakon što mu je u noći između srede i četvrtka na garažu bačen Molotovljev koktel.
- U 4.20 bačena je bomba na kuću Nebojše Živanovića, zvanog Živan, u Ubu. Upozorio sam pre nekoliko dana da je tom čoveku bačen Molotovljev koktel na garažu i da su mu pretili - rekao je Vučić u obraćanju poslanicima.
On je dodao da je Živanović prethodno prijavio pretnje policiji, kao i da je tokom noći dobio nove iznuđivačke poruke.
- Prijavio je policiji i ono što se čudno dogodilo: dobio je noćas ponovljene pretnje za njega i izvesnog Šoleta da moraju da isplate 50.000 i 100.000 evra. Pošto nisu odgovarali, dobili su poruku sa potpisom 'prijatelji iz Srbije i Crne Gore' - naveo je Vučić.
Inače, Nebojša Živanović je dugogodišnji član Izvršnog odbora FSS, a tokom 2026. godine dobio je novi četvorogodišnji mandat na mestu predsednika Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije.
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