SRBIN dobio veliku čast.

Photo: Radule Perisic/ATAImages

Fudbalski sudija Nenad Minaković biće glavni arbitar na meču petog kola Lige Evrope NEK - Ren, saopštila je ovog utorka Evropska fudbalska unija (UEFA).

Arbitar iz Novog Sada će biti na centru u četvrtak od 21 čas na stadionu "Gofert" u kom će holandski klub ugostiti Francuze.

Asistenti Minakoviću biće Nikola Borović i Boško Božović, a četvrti sudija će biti Danilo Nikolić. Glavni u VAR sobi biće Momčilo Marković, asistiraće mu Poljak Pjotr Lasik.

NEC trenutno zauzima 12. mesto na tabeli sa sedam bodova. Ren je na 17. poziciji sam šest.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“