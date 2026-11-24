Srbin sudi Dušanu Tadiću u Ligi Evrope
SRBIN dobio veliku čast.
Fudbalski sudija Nenad Minaković biće glavni arbitar na meču petog kola Lige Evrope NEK - Ren, saopštila je ovog utorka Evropska fudbalska unija (UEFA).
Arbitar iz Novog Sada će biti na centru u četvrtak od 21 čas na stadionu "Gofert" u kom će holandski klub ugostiti Francuze.
Asistenti Minakoviću biće Nikola Borović i Boško Božović, a četvrti sudija će biti Danilo Nikolić. Glavni u VAR sobi biće Momčilo Marković, asistiraće mu Poljak Pjotr Lasik.
NEC trenutno zauzima 12. mesto na tabeli sa sedam bodova. Ren je na 17. poziciji sam šest.
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