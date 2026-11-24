„IZNAJMLJEN TERMIN“ PO ZAKONU NE POSTOJI: REM izrekao upozorenje i podneo prekršajnu prijavu protiv TV Hepi
SAVET Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izrekao je danas meru upozorenja TV Hepi i doneo odluku o podnošenju prekršajne prijave protiv te televizije zbog prekoračenja vremena oglašavanja tokom izborne kampanje.
Članovi Saveta REM-a su na današnjoj sednici razmatrali odluku u okviru ispitnog postupka pokrenutog protiv TV Hepi u vezi sa emitovanjem političkog oglašavanja 3, 9, 13. i 15. oktobra kada je, kako je navedeno u izveštaju stručne službe REM-a, emitovan predizborni sadržaj izborne liste pod oznakom "iznajmljen termin".
Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac je kazao da po zakonu ''iznajmljen termin'' ne postoji i da se emitovan sadržaj uračunava u redovno oglašavanje koje na komercijalnim emiterima ne može da traje duže od 12 minuta.
(Tanjug)
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