SAVET Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izrekao je danas meru upozorenja TV Hepi i doneo odluku o podnošenju prekršajne prijave protiv te televizije zbog prekoračenja vremena oglašavanja tokom izborne kampanje.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Članovi Saveta REM-a su na današnjoj sednici razmatrali odluku u okviru ispitnog postupka pokrenutog protiv TV Hepi u vezi sa emitovanjem političkog oglašavanja 3, 9, 13. i 15. oktobra kada je, kako je navedeno u izveštaju stručne službe REM-a, emitovan predizborni sadržaj izborne liste pod oznakom "iznajmljen termin".

Predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac je kazao da po zakonu ''iznajmljen termin'' ne postoji i da se emitovan sadržaj uračunava u redovno oglašavanje koje na komercijalnim emiterima ne može da traje duže od 12 minuta.

(Tanjug)