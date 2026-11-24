AMERIČKI ambasador u Izraelu Majk Hakabi izjavio je danas da je američki predsednik Donald Tramp spreman da obnovi vojne akcije protiv Irana, ukoliko propadnu diplomatski napori.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

"Tramp je već dva puta tokom poslednjih godinu i po dana pokazao da je spreman da upotrebi vojnu silu i vrlo jasno je stavio do znanja da je spreman da to učini ponovo", rekao je Hakabi na skupu izraelskog Instituta za studije nacionalne bezbednosti, preneo je Tajms of Izrael.

Hakabi je naveo da bi Tramp više voleo diplomatsko rešenje, ali da insistira na tome da Iran mora da pristane na to da neće posedovati nuklearno oružje.

Američki ambasador u Izraelu ocenio je da palestinska militantna grupa Hamas koči napredak u Pojasu Gaze, jer nije započela razoružavanje kako je to predviđeno u sprovođenju Trampovog mirovnog plana za Gazu. "Nisu se odrekli nijednog metka, nijedne bombe, nijedne puške, nijednog pištolja, nijedne rakete, ničega", rekao je Hakabi. On smatra da međunarodni pritisak treba usmeriti na Hamas, a ne na Izrael. Hakabi je nedavne razgovore između Izraela i Libana u Vašingtonu opisao kao produktivne, navodeći da su ti pregovori jasno pokazali da Izrael želi da napusti Liban, ali da to ne može da učini sve dok libanska militantna grupa Hezbolah predstavlja bezbednosnu pretnju.

Hakabi navodi da bi Izrael bio spreman da povuče svoje snage kada libanske oružane snage budu u stanju da preuzmu kontrolu nad bezbednosnom situacijom u Libanu. Izrazio je nadu da će između dve zemlje na kraju biti uspostavljeni mir i saradnja.

(Tanjug)