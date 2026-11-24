OVO JE MATURANT KOJI JE PUCAO U ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Oružje uzeo od oca, a pre zločina na mrežama podelio jezivu fotografiju
MALOLETNIK V.M. (17) koji je osumnjičen za ranjavanje tetkice u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu bio je učenik pomenute škole i maturant. On je, kako se sumnja, bio fan oružja, a malokalibarsku pušku kojom je krenuo u krvavi pohod uzeo je od svog oca, piše "Blic".
V.M. (17) je po dolasku u krug škole prvo zapucao u prostor gde sede tetkice usled čega je jednu pogodio hitac, dok je druga povređena zbog pucnja stakla.
Kako prenosi "Blic", malokalibarska puška se, nakon opaljenja, zaglavila zbog čega se učenik uspaničio i sklonio iza paravana.
Ubrzo je izašao iz škole nakon čega su ga policijski službenici savladali.
Maloletnik je neposredno pred pucnjavu na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj je, kako se sumnja, on, sa puškom u rukama i u maskiranom odelu. Lice mu je bilo zatamljeno te će veštačenje utvrditi da li je on ili neko drugi pozirao sa malokalibarskom puškom, piše "Blic".
Dve pacijentkinje koje su jutros povređene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dovezene su oko 8.30 časova kolima Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde su zbrinute i zadržane na bolničkom lečenju.
Prema informacijama iz UKC Kragujevac, obe žene su svesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara.
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