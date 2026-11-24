Amerikanci spremni za žestoku borbu u Emiratima.

Foto: N.Skenderija

Košarkaški Partizana će ponovo oslabljeni morati da biju bitku u Evroligi, a ovog puta u okviru 14. kola gostuju Dubaiju sutra uveče (17.00, Arena premijum 1). Crno-beli su prvi od dva vezana duela sa izabranicima Ćavija Paskvala rešili u svoju korist, pošto su sinoć u ABA ligi slavili sa 78:76 u Areni.

Međutim, aktuelni šampion Jadrana sigurno će sada znatno agresivnije i motivisanije dočekati okršaj u elitnom takmičenju, pogotovo jer igraju na svom parketu. Dug put, vremenska razlika, malo vremena za odmor i nekoliko povređenih igrača svakako ne idu na ruku "parnom valjku".

Ponovo trener Đoan Penjaroja neće moći da računa na Luku Vildozu, Itana Tompsona, Lamara Stivensa i Dereka Vilisa, ali zato će Kevarijus Hejs biti jedan od najjačih aduta u reketu.

- Pre svega, moramo da ostanemo agresivni u napadu i da bolje kontrolišemo ofanzivni skok. Oni su u prvoj utakmici imali previše prilika iz drugih napada. Iako smo pobedili, mislim da i dalje postoje stvari koje možemo da unapredimo i popravimo u našoj igri - poručio je Hejs.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Navijači se nadaju da će napokon proraditi i Antonio Rivs. Pojačanje iz NBA lige dosad nije ispunilo očekivanja u Evroligi, pogotovo kada je reč o šutu za tri poena, što bi trebalo da mu bude najjače oružje.

- Treba da izađemo na teren i da se takmičimo na najvišem nivou, da svi pružimo sto posto. Moramo da se držimo našeg plana i da pokušamo da iskoristimo sve njihove slabosti - rekao je Rivs, a potom se dotakao ličnog učinka:

- Strpljenje je ključ. Znam da će uskoro sve doći na svoje mesto. Radim naporno, treniram, trudim se da upijam sve savete trenera. Moram da ostanem svoj i maksimalno fokusiran.

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