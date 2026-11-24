Utakmica sicilijanskih niželigaša Galaktik Paolinija i Atletik Partane prekinuta je pošto se isključeni fudbaler domaćih vratio na teren s nožem u ruci i počeo da preti protivnicima.

Foto: Tanjug/Martin Rickett/PA via AP

Prema navodima gostujućeg kluba, fudbaler Galaktika sa brojem deset na dresu tokom utakmice je vređao trenera i članove stručnog štaba Partane, a zatim je tokom jednog prekida nekoliko puta nogom udario protivničkog igrača, zbog čega mu je sudija pokazao crveni karton.

Umesto da se pomiri sa isključenjem, nasilnik se vratio na teren naoružan nožem i pretio igračima, treneru i funkcionerima gostujućeg kluba. Jednog od njih je, prema saopštenju Partane, uhvatio za vrat dok je u ruci držao nož.

Sudija je prekinuo utakmicu, a potpredsednik gostujućeg kluba pozvao je policiju, koja je uzela izjave prisutnih i identifikovala učesnike incidenta.

Partana je najavila prijavu Fudbalskom savezu Italije, dok je predsednik sicilijanskog odbora Nacionalne amaterske lige Sandro Morgana osudio nasilje i poručio da očekuje oštre kazne, uključujući zabranu pristupa fudbalskim terenima, ukoliko se dokaže krivica igrača.