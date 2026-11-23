Centar Crvene zvezde Džonatan Motli proglašen je za najkorisnijeg igrača devetog kola ABA lige, nakon izvanrednog izdanja u pobedi crveno-belih nad Cibonom rezultatom 115:88.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Američki košarkaš odigrao je svoju najbolju utakmicu od dolaska na Mali Kalemegdan i zasluženo poneo priznanje za MVP-ja kola.

Motli je protiv zagrebačkog tima bio izuzetno raspoložen, a susret je završio sa 21 poenom, 14 skokova i dve blokade. Iz igre je šutirao odličnih 9/13, što mu je donelo indeks korisnosti 36.

Takav učinak bio je dovoljan da se nađe na vrhu liste najkorisnijih pojedinaca devetog kola regionalnog takmičenja.

Ipak, konkurencija nije bila nimalo naivna. Odličnu partiju pružio je i Kvana Luis iz Širokog, koji je uprkos porazu svog tima od Budućnosti ostvario indeks korisnosti 35. Njegov saigrač Karlo Žganec takođe se našao među najuspešnijima sa indeksom 32.

U najboljih pet igrača kola mesto je pronašao i Motlijev saigrač Čima Moneke. Krilni košarkaš Zvezde ubacio je 24 poena, uz pet skokova i dve asistencije, što mu je donelo indeks korisnosti 29.

Listu pet najkorisnijih zatvara Entoni Kovan iz Cedevita Olimpije, koji je deveto kolo završio sa indeksom 28.

Motlijevo priznanje predstavlja dodatnu potvrdu odlične forme američkog centra, koji je protiv Cibone pokazao koliko može da doprinese igri Crvene zvezde na oba kraja parketa i u klubu se nadaju da ove igra možete preneti na Evroligu u kojoj do sada nije blistao.