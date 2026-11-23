JEDAN od najistaknutijih srpskih violinista Stefan Milenković nastupiće kao solista uz Niški simfonijski orkestar, pod dirigentskom upravom Dejana Savića, u četvrtak, 26. novembra, u 19 časova, u Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu.

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Koncert donosi program sastavljen od dela četvorice kompozitora: Danijela Obera, Anrija Vjetana, Kamija Sen-Sansa i Žorža Bizea. Publika će imati priliku da čuje Uvertiru iz opere „Fra Diavolo” Danijela Obera, Violinski koncert br. 5 u a-molu, op. 37, poznat kao „Le Grétry”, Anrija Vjetana, „Havanaise” za violinu i orkestar, op. 83, Kamija Sen-Sansa, kao i Simfoniju br. 1 u Ce-duru Žorža Bizea.

Stefan Milenković je međunarodno afirmisani violinista čija je karijera počela još u ranom detinjstvu. Tokom višedecenijskog umetničkog rada nastupao je na značajnim svetskim scenama, sarađivao sa renomiranim orkestrima i muzičarima i osvojio brojne nagrade na prestižnim međunarodnim takmičenjima.

Dirigentsko vođstvo povereno je Dejanu Saviću, istaknutom srpskom dirigentu sa bogatim međunarodnim iskustvom. Tokom karijere sarađivao je sa brojnim simfonijskim orkestrima i operskim ansamblima, a bio je i glavni dirigent i direktor Opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Dobitnik je značajnih priznanja za doprinos muzičkoj umetnosti i kulturi.

Niški simfonijski orkestar osnovan je 1953. godine i predstavlja jednu od najznačajnijih muzičkih institucija juga Srbije. Tokom više od sedam decenija postojanja ostvario je brojne saradnje sa domaćim i međunarodnim umetnicima, nastupao na festivalima i koncertnim scenama u zemlji i inostranstvu i postao važan deo muzičkog života Srbije. Povodom 70 godina rada, 2023. godine odlikovan je Sretenjskim ordenom trećeg stepena.

Susret Stefana Milenkovića, Dejana Savića i Niškog simfonijskog orkestra donosi koncertni program koji povezuje virtuoznu violinsku literaturu i simfonijska dela romantičarskog perioda.