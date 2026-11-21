Na kraju - podela bodova.

Photo: AP Photo/Ian Hodgson

Fudbaleri Njukasla i Arsenala odigrali su nerešeno 2:2 (0:1) u derbiju 11. kola Premijer lige na „Sent Džejms parku“, u susretu u kojem su oba tima imala svoje dobre periode, pa je podela bodova na kraju najrealniji ishod.

Gosti iz Londona prvi su stigli do prednosti u 33. minutu, kada je Ebereči Eze zatresao mrežu posle asistencije Kaija Haverca. Njukasl je, međutim, već na početku drugog poluvremena uspeo da se vrati u meč. Harvi Barns je u 49. minutu iskoristio dodavanje Osule i poravnao rezultat.

Domaćin je potom napravio preokret. Malik Čau je u 62. minutu pogodio za 2:1 i doneo veliku radost navijačima na „Sent Džejms parku“.

Tim Mikela Artete je u međuvremenu imao i problem sa golmanom, pošto se David Raja povredio u 70. minutu, pa je umesto njega na teren ušao Kepa Arizabalaga. Ipak, „tobdžije“ su uspele da izbegnu poraz – Noni Madueke je u 78. minutu, na asistenciju Martina Edegora, postavio konačnih 2:2.

U završnici je bilo i tenzija. Den Burn i Madueke ušli su u sukob u 81. minutu, ali su ih ostali fudbaleri brzo razdvojili, nakon čega im je sudija Kris Kavana pokazao po žuti karton.

🚨6 FT 7 INCH DAN BURN TAKES OUT TIMBER THEN STARTS A PUSHING MATCH WITH HIS ENGLAND TEAMMATE, NONI MADUEKE https://t.co/sXIdTC7ydw — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 21, 2026

Sudijska nadoknada iznosila je čak devet minuta, ali promene rezultata više nije bilo. Arsenal ostaje na prvom mestu sa 28 bodova, šest više Brajtona i Mančester sitija. Njukasl je na 12. poziciji sa 13 bodova.

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