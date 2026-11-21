Četiri gola, preokret i čarke na terenu: NJukasl i Arsenal priredili spektakl na Sent DŽejms parku
Na kraju - podela bodova.
Fudbaleri Njukasla i Arsenala odigrali su nerešeno 2:2 (0:1) u derbiju 11. kola Premijer lige na „Sent Džejms parku“, u susretu u kojem su oba tima imala svoje dobre periode, pa je podela bodova na kraju najrealniji ishod.
Gosti iz Londona prvi su stigli do prednosti u 33. minutu, kada je Ebereči Eze zatresao mrežu posle asistencije Kaija Haverca. Njukasl je, međutim, već na početku drugog poluvremena uspeo da se vrati u meč. Harvi Barns je u 49. minutu iskoristio dodavanje Osule i poravnao rezultat.
Domaćin je potom napravio preokret. Malik Čau je u 62. minutu pogodio za 2:1 i doneo veliku radost navijačima na „Sent Džejms parku“.
Tim Mikela Artete je u međuvremenu imao i problem sa golmanom, pošto se David Raja povredio u 70. minutu, pa je umesto njega na teren ušao Kepa Arizabalaga. Ipak, „tobdžije“ su uspele da izbegnu poraz – Noni Madueke je u 78. minutu, na asistenciju Martina Edegora, postavio konačnih 2:2.
U završnici je bilo i tenzija. Den Burn i Madueke ušli su u sukob u 81. minutu, ali su ih ostali fudbaleri brzo razdvojili, nakon čega im je sudija Kris Kavana pokazao po žuti karton.
Sudijska nadoknada iznosila je čak devet minuta, ali promene rezultata više nije bilo. Arsenal ostaje na prvom mestu sa 28 bodova, šest više Brajtona i Mančester sitija. Njukasl je na 12. poziciji sa 13 bodova.
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