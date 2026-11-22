RUDNIK U MAJDANPEKU ZAPOŠLJAVA: Traže 38 radnika, a ova zanimanja su posebno deficitarna
KOMPANIJA Ziđin koper Srbija saopštila je da Rudnik bakra Majdanpek, u kome trenutno radi 1.410 ljudi, traži 38 novih radnika, uglavnom za poslove u flotaciji.
- Među profilima koje je najteže pronaći na tržištu rada su električari, zavarivači, bravari, mašinbravari i vulkanizeri. Potrebni su nam i pomoćnici električara, mlinari, filteristi, kao i radnici za poslove na jalovištu, ciklonima, vibrododavačima i transportnim trakama, kazao je rukovodilac Odeljenja za zapošljavanje i obuku u majdanpečkom ogranku Srbija Ziđin Koper, Vuk Joksimović, navedeno je u saopštenju.
Za većinu tih radnih mesta, kako je dodao Joksimović, traži se treći ili četvrti stepen stručne spreme, pre svega mašinske, tehničke ili rudarske struke.
- Posebno je izražen nedostatak električara na tržištu rada, pa je pronalaženje odgovarajućih kandidata jedan od najvećih izazova službe za ljudske resurse - istakao je on.
Školovanje mladih
Napomenuo je da je školovanje mladih jedan od načina da se obezbede novi stručnjaci.
Prema njegovim rečima, tehnička škola u Majdanpeku je ove godine upisala prvu generaciju učenika na obrazovni profil elektrotehničar energetike.
- Ipak, do stasavanja tih novih kadrova proći će nekoliko godina, pa razmatramo i opciju dokvalifikacije radnika. Dodatnim školovanjem i polaganjem potrebnih ispita pojedini zaposleni mogli bi da steknu kvalifikacije za posao uklopničara, a potom bi, uz odgovarajuću licencu, mogli samostalno da obavljaju poslove na postrojenjima visokog napona - naveo je Joksimović.
Među otvorenim konkursima su i radna mesta za saradnike koji će biti zaduženi za bezbednost i obuku zaposlenih.
U službi za ljudske resurse naveli su kako je planirano zapošljavanje po jednog saradnika u sve tri organizacione celine ogranka.
- Nedostaju nam i visokoobrazovani stručnjaci, pre svega rudarski inženjeri za površinsku eksploataciju i za preradu mineralnih sirovina, mašinski inženjeri, a posebno inženjeri elektrotehnike. Odlazak iskusnih radnika u penziju i sve teže pronalaženje stručnih kadrova predstavlja izazov za Rudnik bakra Majdanpek, koji u isto vreme mora da popunjava upražnjena radna mesta i obezbedi nove generacije kadrova za rad u majdanpečkom rudniku - zaključio je Joksimović.
(Kurir)
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