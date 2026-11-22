HIT U HRTKOVCIMA: Pogledajte šta piše na kući Vojislava Šešelja (FOTO)
PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj ima kuću u Hrtkovcima koja se nalazi u Školskoj ulici.
Šešeljeva kuća je u centru sela. U kući koju je Vojislav Šešelj kupio u Hrtkovcima često se održavaju sednice Centralne otadžbinske uprave. Kuća je u plavoj boji i na njoj su vidljivi natpisi "Kuća Vojislava Šešelja" i "Srpska radikalna stranka".
- Idem tamo gde me ljudi vole, gde me svako zna. Narod me je u Hrtkovcima sa oduševljenjem dočekao, a televizije koje su tamo slale ekipe da snime neku negativnu reakciju imale su tešku muku da to i urade - komentarisao je svojevremeno lider SRS.
Preporučujemo
ŠEŠELj O POTPUNOM PADU PODGORICE: Crna Gora je odavno otvoreni neprijatelj Srbije
17. 07. 2026. u 13:00
ŽENE GA JURILE: Najbliža saradnica otkrila kakav je Šešelj bio u studentskim danima
14. 07. 2026. u 23:00
ŠEŠELj ŠOKIRAO HRVATSKU: Tuđmana otac uhvatio u krevetu s maćehom
14. 07. 2026. u 17:41
CRNA GORA U ČUDU: Šešelj razotkrio sve
13. 07. 2026. u 21:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)