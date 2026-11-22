SMEDEREVO KAO UPOZORENJE: Kada politički obračuni postanu važniji od života građana
DOGAĐAJI u Smederevu otvorili su mnogo ozbiljnije pitanje od samog komunalnog problema sa kojim se grad suočava.
Oni su pokazali koliko brzo političke ambicije mogu da potisnu ono što bi moralo da bude osnovni prioritet svake odgovorne politike – svakodnevni život građana.
Umesto da se energija usmeri na rešavanje problema sa odlaganjem otpada, uspostavljanje normalnog funkcionisanja komunalnih službi i zaštitu javnog zdravlja, Smederevo je postalo poprište političkog sukoba čije posledice najviše osećaju upravo njegovi stanovnici.
Posebno zabrinjava način na koji se čitava situacija politički interpretira. Hapšenje gradskih funkcionera, pre nego što je sud utvrdio njihovu odgovornost, već je u javnom prostoru dobilo dimenziju političkog događaja. Umesto da se insistira na činjenicama, dokazima i zakonitom postupku, sve češće se stvara atmosfera u kojoj se institucionalne mere predstavljaju kao sredstvo političkog obračuna.
Ono što posebno zabrinjava jeste odsustvo ozbiljne rasprave o tome kako će građani živeti dok politički akteri sa SL budu sprovodili svoju osvetu. Ko će rešiti problem otpada? Ko će garantovati normalno funkcionisanje komunalnih službi? Ko će preuzeti odgovornost za posledice po zdravlje i kvalitet života stanovništva?
Na ta pitanja nema odgovora u političkim parolama.
Smederevo zato nije samo lokalna priča. Ono je primer koliko je opasno kada se politički cilj postavi iznad institucionalne stabilnosti, a politička pobeda počne da se doživljava kao dozvola za obračun sa svima koji drugačije misle.
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