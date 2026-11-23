RHMZ IZDAO UPOZORENJE NA OBILNE PADAVINE: Stiže osetno zahlađenje sa kišom i snegom na planinama
U SRBIJI se sutra očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, dok će na planinama padati susnežica i sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Na snazi je i meteorološko upozorenje na veću količinu padavina, pošto se lokalno očekuje više od 20 litara kiše po kvadratnom metru za 12 sati, sa verovatnoćom od 80 odsto.
Posle podne na severu zemlje, a prema kraju dana i u ostalim krajevima, uslediće prestanak padavina i delimično razvedravanje.
Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, koji će uveče biti u slabljenju.
Temperatura će tokom dana biti u padu, pa će najtoplije biti ujutro i pre podne, dok se najhladnije vreme očekuje u drugom delu dana i uveče.
Najniža temperatura kretaće se od 2 do 6 stepeni, a najviša od 6 do 13 stepeni Celzijusa.
(RTS)
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