Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Cibona
Košarkaše Crvene zvezde očekuje novi izazov u ABA ligi, i to samo 36 sati nakon velikog trijumfa nad Barselonom u Evroligi. Crveno-beli će u Beogradu ugostiti Cibonu, a utakmica je zakazana za nedelju od 13 časova.
Izabranici Saše Obradovića imali su zahtevno veče u dvorani „Blaugrana“, gde su posle produžetka stigli do velike pobede. Ipak, za predah gotovo da nema vremena, pošto ih već čeka obaveza u regionalnom takmičenju.
Ritam je dodatno otežan zbog novog evroligaškog meča koji je na programu u utorak, ali i predstojećeg reprezentativnog prozora, tokom kojeg će nacionalni timovi igrati u četvrtak i nedelju.
Zvezda će zato morati brzo da se oporavi od napornog gostovanja u Španiji i pripremi za duel sa Zagrepčanima. Posle velike pobede u Evroligi, crveno-beli žele da nastave dobar niz i na domaćoj sceni.
Utakmica između Crvene zvezde i Cibone igra se u nedelju od 13 časova, uz direktan prenos na televiziji Arena sport Premium 1.
Pravdu će deliti Bojan Popović i Stefan Vuković, uz pomoć Silvije Aleksandra Žbikovskog iz Poljske.
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