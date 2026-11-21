MOSKVA ZADALA ENERGETSKI ŠAMAR VAŠINGTONU: Ruski izvoz gasa u Kinu skočio za 49 odsto, Amerika daleko iza
RUSIJA je od januara do oktobra povećala isporuke tečnog prirodnog gasa (LNG) Kini za 49,1 odsto međugodišnje na 8,7 miliona tona, čime je postala drugi najveći snabdevač na kineskom tržištu, pokazuju podaci kineske Generalne uprave carina.
Na trećem mestu našla se Malezija sa 6,73 miliona tona, uz rast od 23,1 odsto, dok je Katar zauzeo četvrto mesto sa 5,53 miliona tona, što predstavlja pad od 64,5 odsto.
Indonezija je bila peta sa 2,51 milionom tona, odnosno 24,1 odsto manje nego u prvih deset meseci 2025. godine, piše Tanjug.
Sjedinjene Američke Države direktno su izvezle u Kinu svega 231.180 tona LNG-a, što je pad od 11 odsto na godišnjem nivou.
Prema kineskoj carinskoj statistici, uvoz LNG-a iz Rusije povećan je za 3,3 odsto u 2024. godini, a zatim za 18,2 odsto u 2025, kada je dostigao 9,79 miliona tona.
(BizPortal)
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