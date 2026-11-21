HAKERSKI UPAD U VAŠINGTONU: Probijen sistem za isplate američkim farmerima
HAKERI su ove nedelje upali u sistem koji Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država koristi za isplate poljoprivrednicima, objavio je danas NBC njuz, pozivajući se na dva bivša zvaničnika ministarstva upoznata sa slučajem.
Ministarstvo je u četvrtak obavestilo zaposlene o incidentu, naveli su bivši zvaničnici. Prema dosadašnjim saznanjima, upad je ograničen na bazu podataka o isplatama.
Međutim, bivši zvaničnici upozoravaju da bi kompromitovani sistem mogao da posluži kao "zadnja vrata" za pristup osetljivijim informacijama, uključujući podatke o bezbednosti hrane i istraživanjima bolesti koje se prenose sa životinja.
Za sada nije poznato ko stoji iza napada. Agencija za sajber bezbednost i bezbednost infrastrukture uputila je pitanja Ministarstvu poljoprivrede SAD, koje nije odgovorilo na zahtev za komentar.
(Tanjug)
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