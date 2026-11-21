* Bivši trener Genka, analizira parove Belgije 1

FOTO: Virginie Lefour / Zuma Press / Profimedia

MOJ TIP

subota,

Šarlroa - St. Truden 1

GENK - LUVIJE 1

Mehelen - Briž 2

Varegem - Antverpen 3+

nedelja,

Beveren - Gent 2

Kortrijk - St. Žiloaz 2

ANDERLEHT - OUD HEVERLE 1

Lomel - Standard 3+

Jesa Torupa na klupi Genka zamenio je Timi Simons, legendarni kapiten Briža i PSV. Traku koju je nosio omogućila mu je da kao igrač komandije na terenu, što bi sada, kada je postao trener Genka, moglo da mu olakša posao u nastojanju da pre Luvije dođe do bodova.

Trener Anderlehta Vitor Bruno našao se na „ledu“ posle loših rezultata. Smenu koju mu uprava sprema nekim čudom uspeo je da izbegne tokom pauze u prvenstvu. Trijumf u okršaju sa Oud Heverleom, jedina je preostala opcija sa kojom bi stručnjak iz Portugalije mogao sebi da kupi vreme i krene u oporavak ekipe.