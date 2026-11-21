AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset uveo je nova ograničenja u odbrambenim odnosima sa Kanadom poverljivom direktivom, objavio je danas "Vašington post", pozivajući se na neimenovane zvaničnike upoznate sa ovim pitanjem.

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List navodi da nije imao uvid u memorandum koji je navodno izdat prošle nedelje, dok je jedan od zvaničnika ocenio da će Kanada taj potez verovatno doživeti kao "šamar u lice".

Portparol Pentagona Šon Parnel je rekao da SAD preduzimaju korake kako bi osigurale da saradnja sa Kanadom doprinosi konkretnim američkim odbrambenim ciljevima. Prema njegovim rečima, direktiva neće uticati na razmenu obaveštajnih podataka o odbrani, niti na saradnju u okviru NATO-a i Severnoameričke komande vazdušne odbrane (NORAD). Zvaničnik jedne od članica obaveštajnog saveza "Pet očiju", koji obuhvata Australiju, Kanadu, Novi Zeland, Veliku Britaniju i SAD, rekao je da Vašington nije formalno najavio promene u razmeni informacija, ali da su američki zvaničnici tokom protekle godine na nekoliko platformi delili manje podataka.

Prema izveštaju, nova mera dodatno produbljuje spor između dve zemlje, koji je obeležen ponovljenim izjavama američkog predsednika Donalda Trampa o aneksiji Kanade, kao i trgovinskim sukobom i američkim carinama na čelik, aluminijum i drugu robu. Kanada je odgovorila uvođenjem uzvratnih carina, a premijer Mark Karni je rekao u martu da je zemlja povećala izdvajanja za odbranu na dva odsto bruto domaćeg proizvoda. Tenzije su dodatno podstaknute ranijim izjavama Hegseta.

Kanadski ministar odbrane Dejvid Mekginti ocenio je da je Hegsetova objava na društvenim mrežama u avgustu bila ispod dostojanstva njegove funkcije.

Tramp je u petak kazao da se Kanada oseća "ohrabreno" i da Vašington više ne može da dozvoli da se tako oseća. Kanadsko Ministarstvo nacionalne odbrane nije odgovorilo na zahtev Anadolije za komentar o izveštaju.

(Tanjug)