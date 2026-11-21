UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da ruskog predsednika Vladimira Putina smatra ubicom i neprijateljem Ukrajine, nakon što ga je američki predsednik Donald Tramp nazvao svojim prijateljem.

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- Naravno, na Trampu je da odluči kako će zvati Putina...Za nas je on neprijatelj i, naravno, za nas je on ubica. I mislim da je za većinu ljudi na svetu on takođe ubica, jer ubija. I ubija svaki dan, dan i noć - rekao je Zelenski u intervjuu za CNN komentarišući Trampovu izjavu tokom njegovog sastanka sa Putinom u Šenženu Kini, kada ga je nazvao svojim prijateljem.

Zelenski je rekao da je Ukrajina spremna na teške kompromise radi prekida vatre, ali da Putin nastavlja da postavlja nove zahteve Kijevu.

Zelenski tvrdi da ruske snage ove godine nisu postigle nikakav uspeh na bojnom polju i da je zbog toga odlučeno da "ubijaju civile, masovno napadaju našu infrastrukturu, kritičnu infrastrukturu - sve mostove, železničke stanice, škole, crkve i sve ostalo".

Zelenski takođe tvrdi da Putin teži potpunom uništenju Ukrajine.

- Sjedinjene Američke Države su verovatno najjači posrednik koga možemo da imamo, jer ne vidim da Putin može da čuje bilo koga drugog - naveo je Zelenski.

Istakao je da je Putin spreman da sasluša SAD i Kinu, ali da Kijev ne vidi spremnost Pekinga da se pridruži mirovnom procesu.

(Tanjug)

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