Alimpijević priznao: Pojela nas je atmosfera u "Pioniru", presudila su dvojica igrača (VIDEO)
Srpski trener zahvalan na toploj dobrodošlici od strane domaćih navijača.
Nije uspeo drugi put zaredom Dušan Alimpijević (40) da nakon produžetka pobedi Partizan na njegovom terenu. Uspeo je to 2022. u Areni sa Bursom u osmini finala Evrokupa, ali sada je morao da čestita crno-belima na sedmom trijumfu u Evroligi.
Košarkaši Bešiktaša su se žestoko borili i prilično namučili ekipu Đoana Penjaroje, koja je na kraju uspela da slavi u 13. kolu (91:87) i to na krilima Karlika Džonsa. Krcate tribine u "Pioniru" odigrale su veliku ulogu i bile ogroman vetar u leđa domaćim igračima.
Ne krije to ni selektor Srbije, kog su "grobari" ovacijama i velikim aplauzom dočekali i pozdravili, iako je nekada sedeo na klupi najvećeg rivala Crvene zvezde.
- Čestitam Partizanu, zaslužio je pobedu. Dva razloga što smo izgubili - naš izbor šuta i Partizanov napor da reši ovaj meč i atmosfera u "Pioniru", koja nas je pojela - rekao je Alimpijević, a potom se osvrnuo na doček:
- Znači mi puno to, mislim da sam pokazao i zaslužno poštovanje prema navijačima Partizana. Ova atmosfera je vrhunska. Imali smo tu nesreću što smo igrali u "Pioniru", jer ova atmosfera "jede" timove. Ne može da se poredi sa Arenom. Na nas je to uticalo, nismo se izborili, iako je Partizan imao nekoliko povređenih igrača, a mi smo to trebali da iskoristimo.
Odlično je odbrana Bešiktaša većinu vremena čuvala Karlika, ali je u samom finišu posustala.
- Džons je kvalitetan igrač, koji je napravio razliku. U momentima kada mu nije išlo, ključno je bilo pojavljivanje Olmena i Pajole. Oni su dali neke veoma važne koševe i pogađali trojke - naglasio je Alimpijević.
Na kraju je srpski stručnjak odgovorio na to da li sebe jednog dana vidi na klupi Partizana ili do kraja karijere u klubu iz Istanbula
- Trenutno sam trener Bešiktaša i samo to me zanima i o tome razmišljam. Bilo bi neozbiljno da komentarišem bilo šta drugo. Neću ništa novo reći, ovo je sigurno u top tri atmosfere u Evropi. U Istanbulu se osećam dobro, imam sjajnu saradnju i okruženje, živim u lepom gradu. Faktor koji će odlučiti su rezultati, to je u sportu jednostavna stvar. Ako nema rezultata, onda nigde ništa nije lepo - zaključio je Alimpijević.
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