Srpski trener zahvalan na toploj dobrodošlici od strane domaćih navijača.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Nije uspeo drugi put zaredom Dušan Alimpijević (40) da nakon produžetka pobedi Partizan na njegovom terenu. Uspeo je to 2022. u Areni sa Bursom u osmini finala Evrokupa, ali sada je morao da čestita crno-belima na sedmom trijumfu u Evroligi.

Košarkaši Bešiktaša su se žestoko borili i prilično namučili ekipu Đoana Penjaroje, koja je na kraju uspela da slavi u 13. kolu (91:87) i to na krilima Karlika Džonsa. Krcate tribine u "Pioniru" odigrale su veliku ulogu i bile ogroman vetar u leđa domaćim igračima.

Ne krije to ni selektor Srbije, kog su "grobari" ovacijama i velikim aplauzom dočekali i pozdravili, iako je nekada sedeo na klupi najvećeg rivala Crvene zvezde.

- Čestitam Partizanu, zaslužio je pobedu. Dva razloga što smo izgubili - naš izbor šuta i Partizanov napor da reši ovaj meč i atmosfera u "Pioniru", koja nas je pojela - rekao je Alimpijević, a potom se osvrnuo na doček:

- Znači mi puno to, mislim da sam pokazao i zaslužno poštovanje prema navijačima Partizana. Ova atmosfera je vrhunska. Imali smo tu nesreću što smo igrali u "Pioniru", jer ova atmosfera "jede" timove. Ne može da se poredi sa Arenom. Na nas je to uticalo, nismo se izborili, iako je Partizan imao nekoliko povređenih igrača, a mi smo to trebali da iskoristimo.

BACK ON SERBIAN SOIL 🇷🇸🔥 @KSSrbije & @BJK_Basketbol coach Alimpijevic returns to familiar territory, this time to face @PartizanBC! #EveryGameMatters https://t.co/nBCEWEQzZ0 — EuroLeague (@EuroLeague) November 20, 2026

Odlično je odbrana Bešiktaša većinu vremena čuvala Karlika, ali je u samom finišu posustala.

- Džons je kvalitetan igrač, koji je napravio razliku. U momentima kada mu nije išlo, ključno je bilo pojavljivanje Olmena i Pajole. Oni su dali neke veoma važne koševe i pogađali trojke - naglasio je Alimpijević.

Na kraju je srpski stručnjak odgovorio na to da li sebe jednog dana vidi na klupi Partizana ili do kraja karijere u klubu iz Istanbula

- Trenutno sam trener Bešiktaša i samo to me zanima i o tome razmišljam. Bilo bi neozbiljno da komentarišem bilo šta drugo. Neću ništa novo reći, ovo je sigurno u top tri atmosfere u Evropi. U Istanbulu se osećam dobro, imam sjajnu saradnju i okruženje, živim u lepom gradu. Faktor koji će odlučiti su rezultati, to je u sportu jednostavna stvar. Ako nema rezultata, onda nigde ništa nije lepo - zaključio je Alimpijević.