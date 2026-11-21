Džejms Harden priredio je pravi spektakl i sa 51 poenom predvodio Klivlend do pobede nad Indijanom. Njegova partija imala je i istorijsku težinu, pošto je prestigao Kobija Brajanta na trećem mestu večne liste NBA košarkaša sa najviše utakmica u kojima su postigli najmanje 50 poena.

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Popularni „Brada“ sada ima 26 takvih nastupa u karijeri, a ispred njega su samo Vilt Čemberlen i Majkl Džordan. Američki košarkaš još jednom je pokazao zašto se ubraja među najbolje ofanzivce svoje generacije.

Klivlend je ovim trijumfom stigao do devete pobede u sezoni, uz osam poraza, a Hardenov učinak ostavio je snažan utisak i na hrvatskog košarkaša Marija Hezonju, koji je zabeležio dabl-dabl i imao priliku da uživo posmatra istorijsku partiju saigrača.

– Jednostavno impresivno. Ustanete i samo posmatrate, pitate se šta je to. Izgubite se iz sopstvenog načina razmišljanja da biste shvatili veličinu ovakvog dostignuća. Bilo je sjajno – rekao je Hezonja.

Nekadašnji košarkaš Real Madrida naglasio je da individualna dostignuća zaslužuju više pažnje i poštovanja, jer je do njih izuzetno teško doći.

– Ljudi će ceniti ova individualna dostignuća u ovoj ligi, jer ih je izuzetno teško ostvariti. Moraš da ceniš i individualni talenat, jer te on vodi do vrha. Zato sam veoma srećan što sam ovde i što ponovo mogu da vidim takve stvari uživo – istakao je Hezonja.