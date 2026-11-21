Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Hjuston Roketse rezultatom 133:124 u utakmici NBA kupa. Nikola Jokić predvodio je domaći tim sa 26 poena, sedam skokova i 11 asistencija.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski)

Nagetsi su na svom terenu uspeli da se revanširaju Hjustonu za poraz od 110:100, koji su doživeli 9. novembra, i upišu važan trijumf u okviru Zapadne grupe A NBA kupa.

Utakmica je bila izjednačena tokom većeg dela susreta, o čemu svedoče čak 32 promene vođstva. Hjuston je posle prve četvrtine imao dva poena prednosti (33:31), na poluvremenu je bilo 62:62, dok su Roketsi u poslednju deonicu ušli sa vođstvom od 102:99.

Denver je, međutim, u poslednjih 12 minuta zaigrao znatno bolje. Dobio je četvrtu četvrtinu rezultatom 34:22 i preokrenuo rezultat, a posebno je bio uspešan u šutu za tri poena. Nagetsi su pogodili 13 od 30 pokušaja, dok je Hjuston bio precizan devet puta iz 27 šuteva.

Jokić je odigrao odličan meč, uz šut iz igre 10/15, a imao je i sjajnu podršku saigrača. Kristijan Braun i Kameron Džonson postigli su po 19 poena, Aron Gordon dodao je 18, dok je Džamal Mari susret završio sa 14 poena i sedam asistencija.

U ekipi Hjustona najefikasniji je bio Alperen Šengun, koji je ostvario tripl-dabl učinak sa 28 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Bogdan Bogdanović proveo je pet minuta na parketu i zabeležio jedan skok.

Denver se tako revanširao Hjustonu za poraz u prethodnom međusobnom duelu i upisao važnu pobedu u grupnoj fazi NBA kupa. Naredni rival Nagetsa biće Čikago, dok će Hjuston odmeriti snage sa Klipersima.

Rezultati NBA lige:

Atlanta - Šarlot 111:97

Bruklin - Orlando 111:113

Klivlend - Indijana 128:119

Detroit - Toronto 102:105

Čikago - Vašington 94:98

Oklahoma - Nju Orleans 126:120

Juta - Finiks 101:111

Denver - Hjuston 133:124

LA Lejkers - Sakramento 106:104

Filadelfija - Milvoki 19.00